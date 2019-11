Es wird weihnachtlich in der Glockenstadt am ersten Adventswochenende.

In drei Wochen ist es schon soweit: Mit dem Apoldaer Lichterfest hält die Vorweihnachtszeit Einzug in die Stadt. Dann wird auf dem Marktplatz der Weihnachtsbaum – gefunden im Kreis Weimarer Land – in festlichem Glanz erstrahlen. Gesichert ist auch die idyllische Beleuchtung am Markt.