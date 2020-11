Landgasthof Rödigsdorf wird zu einer Tagespflege umgebaut

Katrin Scherff-Zaubitzer (31) aus Großromstedt will ab Januar ihre Tagespflege Kleeblatt in Rödigsdorfs einstigem Gasthof eröffnen.

Katrin Scherff-Zaubitzer liebt ihren Beruf. Vor sieben Jahren hat die heute 31-Jährige als Ungelernte in einem Seniorenheim in Apolda angefangen. Mittlerweile hat sie sich erfolgreich zur Altenpflege-Fachkraft ausbilden lassen und ist zu den mobilen Pflegebienen gewechselt. Dort hat die Großromstedterin Ende Oktober gekündigt, ganz im Frieden mit ihren Job, den Kolleginnen und der Chefin. Denn die junge Mutter hat ein ehrgeiziges Ziel vor Augen: Im ehemaligen Landgasthof Rödigsdorf will sie eine Tagespflege für Senioren eröffnen und damit den Schritt in die Selbstständigkeit gehen.