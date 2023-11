Laternenumzüge und Sankt-Martins-Feste im Weimarer Land

Weimarer Land. An vielen verschiedenen Orten im Weimarer Land sind besonders die Kinder zu den Andachten, Spielen und Laternenumzügen rund um den Heiligen Martin eingeladen. Ein Überblick.

Vielen Menschen ist sie bekannt, die Geschichte vom römischen Soldaten Martin, der in einer kalten Nacht seinen Umhang mit einem frierenden Bettler teilte – eine Tat der Hilfsbereitschaft, an die jedes Jahr am 11. November erinnert wird. In den kommenden Wochen laden die Kirchengemeinden im Weimarer Land in den Ortschaften zu Veranstaltungen rund um den heiligen Martin ein. Apoldas evangelische Gemeinde lädt traditionell für Samstag, 11. November, zum Martinsspiel um 17 Uhr nach Kapellendorf ein, wo im Anschluss ein Laternenumzug zur Wasserburg stattfinden wird.

In Bad Sulza findet der Umzug ebenfalls am Samstag, 11. November, ab 17 Uhr statt, Beginn ist an der Sophienklinik. Dann geht es durch den Kurpark zur Kirche, wo ein Martinsspiel zu sehen sein wird.

In Niedertrebra lädt die Kirchengemeinde auch für Samstag, 17 Uhr, zunächst zu einer Andacht in die Kirche ein, bevor die Kinder mit den Laternen durch das Dorf gehen und im Pfarrhof abschließend zum gemütlichen Beisammensein eingeladen wird.

Die Feier zum Martinstag in Pfiffelbach findet bereits am Mittwoch der kommenden Woche, dem 8. November, ab 17 Uhr im örtlichen Kindergarten statt.

Für den Freitag, 10. November, lädt die Kirchengemeinde 18 Uhr in die Liebstedter Kirche ein.

Für Oßmannstedt und Ulrichshalben ist das Martinsfest am Samstag, dem 11. November, ab 17 Uhr in der Oßmmanstedter Kirche, und in Mattstedt wird für Mittwoch, den 15. November, um 17 Uhr in den Pfarrgarten eingeladen.

In Pfiffelbach, Liebstedt, Oßmannstedt und Mattstedt werden außerdem passend zum Martinsfest auch die Geschenkboxen für die Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ gesammelt, teilte Pfarrerin Christin Drexel mit.