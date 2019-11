Lichterfest-Stollen wird verlängert

Seit vielen Jahren stiftet die Apoldaer Traditionsbäckerei Bernd Beck den Stollen für das Lichterfest. Der wird am Festsamstag, dem 30. November, auch wieder für einen guten Zweck geschnitten und verkauft. Neu ist in diesem Jahr allerdings, dass sich Bernd Beck dazu entschlossen hat, die Leckerei zu verlängern. War der Stollen, den traditionell der Bürgermeister gemeinsam mit einem Bäckereivertreter anschneidet, bisher um die 1,60 Meter lang, so soll er in diesem Jahr auf gut 2 Meter anwachsen.

Im vergangenen Jahr nämlich hatten etliche Augenzeugen festgestellt, dass der Stollen leider viel zu rasch verkauft war. Eben weil er so schmackhaft ist. Bernd Beck jedenfalls freut sich sehr, dass durch den längeren Kuchen nun auch mehr Einnahmen für einen guten Zweck entstehen. Wer sich ein Stück sichern möchte, kann das am 30. November auf dem Markt tun. 15.45 Uhr soll der Stollen auf der Bühne angeschnitten werden. Das Lichterfest findet vom 29. November bis zum 1. Dezember statt und stellt Apoldas kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt dar.