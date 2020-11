Liquid Sound Festival in der Toskana Therme in Bad Sulza, eine Aufnahme von einer früheren Veranstaltung.

Bad Sulza. Toskanaworld Bad Sulza will Zeichen in Krise der Kulturbranche setzen. Ticketverkauf für Festivalerlebnis von zu Hause gestartet.

Live in die Toskana Therme schalten: Liquid Sound Festival in 360-Grad-Sicht

Zwar bleibt die Corona-Zwangsschließung für Badegäste in der Toskana Therme in Bad Sulza bestehen, doch hatte der Toskanaworld-Kulturdirektor Micky Remann am Montagmorgen dennoch gute Nachrichten. So ist das für das kommende Wochenende geplante Liquid Sound Festival gerettet und wird stattfinden.