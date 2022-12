MEDLZ kommen für Weihnachtskonzert in die Apoldaer Lutherkirche

Apolda. Die Dresdner A-cappella-Band MEDLZ will im Februar in Apolda die Zuhörer in Länder der Weihnachtslieder reisen lassen.

Die Dresdner A-cappella-Band MEDLZ kommt am 10. Februar für ein Weihnachtskonzert nach Apolda. Die Mission des Quartetts lautet, ein Licht im Herzen ihrer Zuhörer anzuzünden und das Publikum aus dem oft anstrengenden Alltag zu holen. Mit fantasievollen Arrangements und modernem Sounddesign erschafft die Gruppe Klangwelten, die den Zuhörer in die Länder der Weihnachtslieder reisen lässt. „Weihnachtsleuchten – Das MEDLZ Konzert“ steigt am 10. Februar, 19 Uhr, in der Lutherkirche. Tickets unter: www.reservix.de.