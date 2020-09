Mehr Komfort für Bus-Fahrgäste in der Wielandstraße

Laut Auskunft der Verwaltung in der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße sollen spätestens in der kommenden Woche die Arbeiten an der Neugestaltung der Bushaltestelle in Oßmannstedt beginnen. Die zu 80 Prozent geförderte Maßnahme soll die Haltestelle in der Wielandstraße für Wartende komfortabler gestalten. Bisher bot hier nur der Dachüberstand des Gebäudes Schutz. Der Ausbau erlaubt nun eine Haltestelle mit einem eigenen Unterstand, der künftig an der Stirnseite des Dorfgemeinschaftshauses platziert wird. Dazu soll die kniehohe Natursteinmauer aufgebrochen werde, um so einen Durchgang zu schaffen. Gleichzeitig wird der Fußweg mit einer sogenannten Kassler-Borde ausgestattet. Die ermöglicht einen barrierefreien Zugang zum Bus. Zudem werden in den Gehweg Bodenindikatoren für sehbehinderte und blinde Menschen eingelassen.