Mehr Platz: Post weiht in Apolda neuen Zustellstützpunkt ein

In der Sulzaer Straße von Apolda hat die Post jetzt ihren neuen Zustellstützpunkt für Briefe und Pakete eingeweiht. Der innerbetriebliche Umzug war bereits vor einigen Wochen erfolgt, nun gab es den offiziellen Akt mit Reden, einer thematischen Torte und Getränken für Gäste und Mitarbeiter. Der Neubau bietet bessere Bedingungen und vor allem auch mehr Platz. Vorher war der Stützpunkt im Dürstborne in Apolda, das ist nun Geschichte.

Vom neuen Zentrum aus arbeiten künftig knapp über 50 Mitarbeiter der Deutschen Post. Die Kernstadt Apolda sowie umliegende Gemeinden werden von dort aus bedient.

Auf dem neuen Gelände ist auch Platz für 33 Fahrzeuge, die für den Zustellservice benötigt werden. Dass diese sukzessive und ab dem kommenden Jahr durch sogenannte Streetscooter, sprich Elektrofahrzeuge, ersetzt werden sollen, wurde zugleich verkündet. Entsprechende Lademöglichkeiten sollen 2020 geschaffen werden, heißt es bei der Deutschen Post dazu. Niederlassungsleiter Marcus Wulf betonte, dass die Zukunft der Deutschen Post damit in Apolda ankomme. Die umweltschonendere Postverteilung sei so gesichert.

Postboten sind bei Wind und Wetter unterwegs

Der neue Brief- und Paketzustellstützpunkt hat eine Gesamtfläche von etwa 5500 Quadratmeter. Täglich würden dort rund 20.000 Briefe und 2100 Pakete bearbeitet. Die Arbeit der Postboten beginnt an sechs Tagen in der Woche um 7 Uhr. Bei Wind und Wetter sind sie unterwegs.

Übrigens: Die Erfahrung lehre, dass jeder Postbote im Jahr durch die viele Lauferei durchschnittlich zwei Paar Schuhe verschleißt.