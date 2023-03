Mehrere Schockanrufe in Apolda: Betrüger versuchen hohe fünfstellige Summen zu erbeuten

Apolda. Mit Schockanrufen hatten Trickbetrüger am Dienstag und am Mittwoch versucht in Apolda hohe Summen zu erbeuten. Die Polizei warnt vor dieser Art von Anrufen

Laut Polizei hat es am Dienstag und am Mittwoch sechs Meldungen über Schockanrufe in Apolda gegeben. Unbekannte Täter hatten sich telefonisch mit unterdrückter Nummer gemeldet.

Die Betroffenen hatten eine weinerliche Stimme gehört und ihnen wurde mitgeteilt, dass ihr Sohn oder ihre Tochter an einem Unfall mit Todesfolge beteiligt gewesen sei. Die Täter hatten eine hohe fünfstellige Summe als Kaution verlangt. Alle Betroffenen hatten aufgelegt und die Polizei verständigt. Die Beamten warnen weiter eindringlich vor dieser Art von Anrufen.