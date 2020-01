Apolda. In der Stadthalle läutete der Krankenhausfasching die Karnevalsfeiern in der Region ein.

Mit dem RKK-Fasching startet die Sitzungssession

Hunderte feierten gestern Abend in der Stadthalle den berühmt berüchtigten Krankenhausfasching. Der ist der erste der Session in Apolda und dem Landkreis.

Erst in drei Wochen starten dann der Oßmannstedter Carnevalclub (OCV) mit der ersten Prunksitzung in die Session. Die Termine: Prunksitzungen am 8. und 15. Februar in der Parkhalle, am 16. Februar findet hier die Nachmittagsveranstaltung statt und am 23. Februar der Kinderfasching.

Der Niederroßlaer Carnevalclub (NCC) feiert am 15. und 22. Februar im Exil-Quartier im Zottelstedter Kuhstall. Am 16. Februar findet hier der Kinderfasching statt und am 24. Februar wird ab 19.11 Uhr Rosenmontag gefeiert. Karten für alle Veranstaltungen gibt es am Samstag, den 8. Februar in der Feuerwehr Niederroßla.

Bei den Faschingsfreunden Gramont (FFG) setzt man zum Start ganz auf eine Faschings-Megaparty am Freitag, den 21. Februar. Dann wird der Star der Neuen-Deutschen-Welle – Markus – dem Publikum ordentlich einheizen. Tags drauf ist ab 19.11 Uhr die Festsitzung mit Abendprogramm und anschließend Tanz im Saal von Oberndorf. Am Sonntag, den 23. Februar, beginnt um 15 Uhr der Kinder- und Rentnernachmittag mit Musik, Programm und Kinderdisko.

Beim Kleinromstedter Faschingsclub (KFC) lädt man zu vier Abendveranstaltungen ein, die finden statt am 14., 15., 21. und 22. Februar jeweils ab 20 Uhr.

Zudem wird am 23. Februar Kinderfasching im Birkenhof gefeiert. Traditionell treffen sich die Narren aller Vereine dann am Faschingsdienstag, den 25. Februar, zum gemeinsamen Kehraus. Karten für die KFC-Veranstaltungen gibt jeweils dienstags von 18-19 Uhr und freitags von 18-20 Uhr im Kleinromstedter Birkenhof.

Der Lindwurm-Faschingsclub (LFC) heißt zudem alle Blueser am 21. und 22. Februar in der Apoldaer Tiefgarage willkommen. Zum obligatorischen Fettbrot und Knoblauch wird Musik von sieben verschiedenen Bands geboten.

Höhepunkt der fünften Jahreszeit in Apolda wird am 22. Februar abermals der Straßenumzug sein. Bis jetzt haben sich rund 90 Lauf- und Tanzgruppen, Kapellen, oder Festwagen angemeldet. Los geht der Umzug um 13 Uhr.