Motorradfahrer stößt in Apolda bei Flucht mit Polizeiwagen zusammen

Bei der Flucht vor der Polizei hat ein Motorradfahrer in Apolda den Fahrweg eines Streifenwagens geschnitten und ist mit diesem zusammengestoßen. Trotz des Unfalls setzte der 31-Jährige seine Flucht am Mittwoch zunächst fort, indem er über einen Fußweg davonraste, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Da der Fußweg mit Pollern abgesperrt war, konnten die Beamten dem Mann zunächst nicht folgen.

Dann aber wurde das Zweirad mit frischen Unfallspuren gefunden und der Halter ausfindig gemacht.

Die Streifenwagenbesatzung blieb bei dem Zusammenstoß unverletzt. Die Geländemaschine war für den Straßenverkehr nicht zugelassen und hatte deshalb auch kein Nummernschild, weshalb der Fahrer kontrolliert werden sollte.

Am Streifenwagen entstand ein Schaden in Höhe von ungefähr 250 Euro.

