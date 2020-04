Motorradfahrerin bei Unfall in Apolda schwer verletzt – Hubschrauber im Einsatz

Apolda. An einer Tankstelle in Apolda sind eine Motorradfahrerin und ein Auto zusammengestoßen. Die Motorradfahrerin wurde schwer verletzt in die Klinik geflogen. Mit einer Anzeige muss sie trotzdem rechnen.