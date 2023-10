Musikalische Bitte um Frieden in Apolda

Apolda. An diesem Sonntag erklingen in der Apoldaer Lutherkirche klassische Musikwerke, die laut Aussage der Musiker dennoch im Kontext gegenwärtiger Ereignisse gesehen werden können.

Zu ihrem nächsten chorsinfonischen Konzert unter der durchaus auch aktuell gemeinten Überschrift „Verleih uns Frieden gnädiglich“ lädt die Apoldaer evangelische Kirchengemeinde am Sonntag, 22. Oktober ab 17 Uhr in die Lutherkirche ein.

Wie Kreiskantor Mike Nych, der die musikalische Leitung des Konzerts innehat, ankündigte, werden die selten zu hörende Missa in Angustiis (Messe in der Bedrängnis) von Joseph Haydn sowie A-cappella-Musik von Heinrich Schütz und Felix Mendelssohn Bartholdy und auch die Sinfonie in g-Moll von Wolfgang Amadeus Mozart zu hören sein.

„Mit Martina Rüping als Sopranistin, Anna Puppe als Altistin, Stephan Scherpe als Tenor sowie Daniel Blumenschein als Bassist sind deutschlandweit renommierte Vokalsolisten an der Aufführung beteiligt“, berichtete Kantor Nych. Der Vokalkreis Apolda wird vom Orchester „ThüringenSinfonietta“ begleitet.

Karten zum Vorverkaufspreis in Höhe von 17 Euro (erm. 15 Euro, Schüler 5 Euro) gibt noch im Büro der Kirchengemeinde sowie im Buchladen am Brückenborn. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich. Kinder bis 7 Jahre haben freien Eintritt.