Die Musikmuschel am Gradierwerk in Bad Sulza trägt nach der Sanierung nun eine weißes Innenkleid.

Bad Sulza. Arbeiten zur Sanierung der Innenschale der Musikmuschel am Gradierwerk abgeschlossen

Musikmuschel Bad Sulza: Alte Lady trägt nun Weiß

Auch wenn derzeit die Musikmuschel am Gradierwerk keine Veranstaltungen erleben darf, passiert an dem historischen Ensemble doch gerade einiges Neues. So wurde jetzt mit der Sanierung der Innenhülle begonnen.

