Nach 115 Jahren schweren Herzens Geschäftsaufgabe in Apolda

Das Ladensterben in Apolda geht weiter. Nach den Ankündigungen von Bettenhaus Koch und der Baby Boutique (diese Zeitung berichtete) zieht sich zum Jahresende ein weiteres Unternehmer zurück. Doch diesmal reicht die Firmentradition, die heuer ein jähes Ende findet, sogar bis ins Jahr 1904 zurück – die Rede ist vom gleichnamigen Schmuck- und Uhrengeschäft von Karl-Heinz Klören. Damit ist dieser Handwerkszweig vom Stadtbild weitestgehend verschwunden.

Dabei lief lange Zeit alles gut und konnten auch die Weltkriege der Firma wenig anhaben. Angefangen hatte alles mit Großvater Wilhelm Klören, der als gelernter Uhrmachermeister an der Spezialschule in Glashütte das Geschäft am Alexander-Puschkin-Platz, dem damaligen Karlsplatz kurz nach der Jahrhundertwende eröffnete. Die Geschäfte liefen gut, und die beiden 1905 und 1906 geborenen Söhne sicherten den Fortbestand der kleinen Handwerker-Dynastie. 1929 siedelte der Familienbetrieb das Geschäft samt Werkstatt schließlich zum heutigen Standort am Darrplatz 13 um.

Viele Jahrzehnte in Apolda erfolgreich im Schmuck- und Uhrengeschäft

1950 steigen schließlich die Söhne Heinz und Egon Klören als Goldschmiede- bzw. Uhrmachermeister in das väterliche Geschäft ein. 1960 geht Seniorchef Wilhelm in den Ruhestand, und bereits ein Jahr später steigt Egons Sohn Karl-Heinz Klören nach seiner erfolgreichen Ausbildung zum Goldschmiedemeister in dritter Generation in das Geschäft ein. 1971 und 1990 verabschieden sich Onkel und Vater in den wohlverdienten Ruhestand. Nun liegt es an ihm und seiner Frau Elisabeth, den Laden zu führen.

Auch nach der Wende blieb die Geschäftsbilanz noch viele Jahre sehr positiv. 1991 kauften sich die Klörens das Haus in dessen Erdgeschoss sich die Verkaufs- und Werkstatträume befinden. Im Anschluss wurde mehrere Jahre saniert. Von der Jahrtausendwende bis 2010 lief es noch gut, erinnert sich Karl-Heinz Klören, doch dann habe sich die zunehmende Konkurrenz aus dem Internet bemerkbar gemacht. „Es ging laufend abwärts, das Interesse der regionalen Kundschaft nahm ab“, so der Goldschmiedemeister. Natürlich habe Apolda auch Tausende Einwohner über die letzten beiden Dekaden verloren, doch erkläre das natürlich nur einen kleinen Teil des Nachfragerückgangs.

Manche „Kunden“, die zuletzt noch kamen, machten mit bei der marktwirtschaftlichen Dreistigkeit, die auch der Baby Boutique zum Verhängnis wurde – dem so genannten Beratungsklau. „Manche bringen es fertig, die kommen in das Geschäft, lassen sich Schmuck zeigen und Größen messen und bedanken sich – doch kaufen dann im Internet“, so Karl-Heinz Klören.

Außerdem habe auch die Massenproduktion und das Verramschen von Waren ihren Teil dazu beigetragen, dass es bergab ging. Das Sortiment war über die Jahre daher ausgedünnt worden. „Die Technisierung führt dazu, dass viele handwerkliche Berufe mit ihren besonderen Fertigkeiten auf der Strecke bleiben und zum Aussterben verdammt sind“, so Karl-Heinz Klören. Andernorts werde eine kaputte Uhr einfach weggeworfen und durch eine neue ersetzt, weil das günstiger sei.

Erfolglose Suche nach einem Nachfolger für Traditionsfirma

Den Spaß am eigenen Laden haben sich die 84 und 79 Jahre alten Eheleute dennoch lange nicht nehmen lassen. „Wir schreiben ja keinen Verlust, weil wir uns über die Rente finanzieren“, erklärt Elisabeth Klören. Das Wenige, das der Laden abwerfe, reiche jedoch nicht aus. Damit könne kein normaler Berufstätiger leben. Sohn Christian war als 4. Generation bereits 1993 in den Laden als Goldschmied gekommen, habe sich 2011 aber neue Ziele gesetzt.

Auch eine externe Suche nach einem Nachfolger, sogar mit der Hilfe der Handwerkskammer in Erfurt, blieb erfolglos. Schweren Herzens wurde der Entschluss gefasst: Am 31. Dezember schließt der Laden ein letztes Mal.