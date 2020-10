Nächste Etappe beim 28. Apoldaer Glocken-Pokal in Kösnitz

Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Fast sieben Monate nach dem ursprünglich geplanten Datum fand am Sonntag der 28. Apoldaer Glocken-Pokal in Kösnitz statt. Als Bestandteil der Thüringer Landesmeisterschaft im Orientierungssport, die mit dem Bratwurst Pokal in Apolda im September spät startete, gingen vor dem Gasthof diesmal neun Teams an den Start. Fahrtleiter Reinhard Urban lobte die Zusammenarbeit mit dem Gesundheitsamt und hofft, dass auch die nächste Etappe am kommenden Wochenende in Wersdorf stattfinden kann. Die Ergebnisse der Ori-Fahrt rund um Kösnitz sollen in den kommenden Tagen veröffentlicht werden.