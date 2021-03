Neue Perspektive für Ruine im Herzen Bad Sulzas

Mit dem Einsetzen von zwei neuen Schaufenstern begann unlängst der Wettlauf mit der Zeit, um das denkmalgeschützte Gebäude in der Waidstraße 1 in Bad Sulza zu erhalten.

Bad Sulza. Halb verfallenes Haus in der Waidstraße in Bad Sulza soll unter der Regie der Interessengemeinschaft Bad Sulza saniert werden. Kulturelles Zentrum als Mehrgenerationentreff geplant.

Wie lange das markante Gebäude an der Ecke Waidstraße/Müllerhartungstraße in Bad Sulza schon steht, das kann heute niemand so genau sagen. Doch viel zu lange ist es schon der Witterung und dem Verfall Preis gegeben. Die Interessengemeinschaft (IG) Bad Sulza trat nun an die Öffentlichkeit und verkündete, dass das Haus nicht nur endlich gerettet werden soll, sondern auch, dass dort ein Kulturzentrum in Form eines Mehrgenerationentreffs geplant ist.