Neuer Funkmast für Frankendorf

Nahe dem Frankendorfer Sportplatz an der Straße nach Kapellendorf sind die Bauarbeiten für einen neuen Mobilfunkstandort im Gange. Ein 40 Meter hoher Stahlgittermast wird hier in Zukunft das LTE-Netz der Deutschen Telekom ergänzen. Seine Inbetriebnahme ist fürs kommende Jahr geplant. In der Regel gehe ein Standort sechs bis zwölf Monate nach dem Baubeginn in Betrieb und kann von den Kunden genutzt werden. In erster Linie werden Telekom-Kunden von dem Mast profitieren. Allerdings biete der Telekommunikationskonzern den Standort auch allen anderen Mobilfunkanbietern an, so dass keine zusätzlichen Masten errichtet werden müssen.