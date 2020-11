Neuer Rekord bei Wohltätigkeitsaktion an Kita Wickerstedt

Mit 84 abgegebenen Paketen und noch einigen Säcken und Tüten hat die Kita Wickerstedt einen neuen Rekord bei der Teilnahme an der jährlichen Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ erzielt. Die Spenden werden an Kinder in Not in aller Welt verschickt und beinhalten Spielsachen, Schulsachen, Hygieneartikel oder etwa Naschereien. Die Kita beteiligt sich bereits seit mehreren Jahren am Hilfsprojekt und sammelt die Pakete von Kita-Familien, Bewohnern aus dem Ort oder Nachbardörfern sowie von Freunden und Verwandten. Sabine und Uwe Frenkel (hinten links) leiten die Pakete nun zunächst nach Erfurt weiter.