Neuer Schulhof als Geschenk zum 10-jährigen Jubiläum

Der Termin für das Jubiläum der Evangelischen Grundschule stand schon seit Jahren fest verankert im Kalender. Denn am 10.10. ab 10 Uhr wollten Schüler, Lehrer, Eltern und Förderer gemeinsam mit einem großen Fest den zehnten Geburtstag der Einrichtung feiern. Bis Corona kam und die Pläne zunichte machte. Nun ist das Schulfest ins kommende Jahr auf den 3. Juli verschoben.

Dennoch gab es am Samstagvormittag zu geplanter Stunde einen freudigen Grund zum Feiern. Denn am Wochenende wurde ganz offiziell der sanierte Schulhof übergeben. Obwohl die Gästeschar zu diesem Anlass nur einen Bruchteil derer zählte, die hätten zur Jubiläumsveranstaltung kommen sollen, fanden sich am Ende rund 30 Gäste ein, die auf der 290 Quadratmeter großen Fläche dementsprechend genügend Platz fanden. Da wo bisher große wackelige Betonplatten eine erhebliche Unfallgefahr darstellten, liegen nun von der Firma Panknin akkurat verlegte Pflastersteine. Dadurch sind auch die großen Pfützen verschwunden, die nicht nur für nasse Kinderschuhe sorgten, sondern auch im Winter für einen spiegelglatten Schulhof.

Initiiert vom Schulförderverein und Dank der Unterstützung durch die Stadt Apolda, als Vermieterin des Objektes, konnte das Projekt in Rekordzeit über die Bühne gebracht werden, erklärte Apoldas Beigeordneter Volker Heerdegen, der in Abwesenheit von Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand aktuell im Rathaus die Geschäfte führt. Rund 45.000 Euro hat die Sanierung gekostet. Neben der gepflasterten Fläche wurde der Unterbau samt Entwässerungsleitungen und Wassereinläufen komplett neu ins Erdreich gebracht.

Der emsige Förderverein hatte für das Projekt im Vorfeld die stolze Summe von 10.000 Euro bereit gestellt. Geld, das zur Hälfte von der Ritter-Bohring-Stiftung stammt, aber auch aus Eigenmitteln, Spenden und den Einnahmen von Aktionstagen des Vereins. Am Ende stockte die Stadtverwaltung den Betrag bis zu den Gesamtkosten auf. Dass das Projekt innerhalb nur eines Jahres umgesetzt werden konnte, hatte auch mit der Hartnäckigkeit des Fördervereins und einiger Mitglieder zu tun. Allen voran Vorstandsmitglied Frank Winter, der mit viel Beharrlichkeit mit der Stadtverwaltung über diese Zeit regelmäßig in Kontakt blieb.

Für Schulleiterin Kerstin Chelkowski macht sich mit dem neunen Schulhof endlich ein Gefühl des Angekommen-Seins breit. Nachdem in den letzten drei Jahren, als man von der Bergschule ins neue Quartier zog, das gesamte Gelände umfangreich mit Spielgeräten, Gartenhäuschen, einem Spielcarport, den beiden Tipis und einem Fußballplatz erheblich aufgewertet wurde, gibt es nun kaum noch größere Wünsche, so Chelkowski.

Ein weiteres Zeichen dafür ist auch das stete Wachstum der Schulgemeinschaft. Neben dem Förderverein, der derzeit mehr als 60 Mitglieder blickt, wächst nach einem Jahrzehnt die Zahl der Freunde, Förderer und Ehemaligen weiter an, darunter möglicherweise sogar schon der eigene pädagogische Nachwuchs. Denn am Wochenende waren unter den Gästen nicht nur Mika und Anton, die als Schüler der ersten Stunde zählen, sondern auch Hanna Gäbler. Die 15-Jährige hat ebenfalls die Schule besucht und wünscht sich nun Grundschullehrerin zu werden. Gleichzeitig ist Hannas Mutter, Cornelia Gäbler, eine der Gründungsinitiatoren der Schule und seither auch Mitglied im Förderverein. Bereits in dritter Generation stand zudem über einige Zeit Hannas Oma als Lesepatin der Schule zur Seite, während ihr Opa derzeit als Hausmeister die handwerklichen Geschicke an der Schule lenkt.