Moira Mattei und Norman Mörstedt (im Vordergrund) freuten sich am Wochenende über den regen Zuspruch der Gäste anlässlich des Töpfermarktes. Das Café hat samstags und sonntags jeweils 11 bis 18 Uhr geöffnet. Am letzten Wochenende wurde unter anderem eine ganz vorzügliche Kürbissuppe kredenzt, zudem gab es eine reiche Auswahl an selbst gebackenen Kuchen. Auch die Quiches sind lecker.