Die Debatte um erneuerbare Energien kreist nördlich des Ettersberges nicht nur um Windräder. Fast zehn Jahre ist es her, dass der damalige Buttelstedter Bürgermeister Joachim Ulrich anregte, die Fläche der Altdeponie nördlich des Städtchens zur Installation einer Photovoltaik-Anlage zu nutzen.

In der Landgemeinde Am Ettersberg sind die Entscheidungsträger dieser Idee nicht abgeneigt. Für andere Zwecke, zur Bebauung oder zur wirtschaftlichen Bepflanzung, sei die einstige Deponie ohnehin nicht zu nutzen. So wollte der Stadtrat in der Vorwoche dem Interesse eines Investors nachkommen und über einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan entscheiden. Auch der entsprechende Durchführungsvertrag über die konkreten Baumodalitäten lag zur Abstimmung vor. Allerdings musste das Gremium das Thema von der Tagesordnung streichen, da das Landesverwaltungsamt dem Vorhaben noch kein grünes Licht erteilt hatte. „Wir haben zu dem Thema die Vorarbeit geleistet, die wir leisten konnten und stehen nun auf Standby. Auf das rechtsaufsichtliche Okay haben wir bis zuletzt gewartet", schilderte Bürgermeister Thomas Heß.

Das konkrete baurechtliche Verfahren beschäftigt den Nordkreis inzwischen seit fast zwei Jahren. Im Dezember 2018 hatte damals noch der Buttelstedter Stadtrat beschlossen, zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächenanlage auf der stillgelegten Kreisdeponie ein Bauleitplanverfahren einzuleiten. Nachdem der Investor sein Konzept im Gremium vorgestellt hatte, stimmte im März 2019 auch der gemeinsame Stadtrat der seinerzeit neu gegründeten Landgemeinde zu, einen Bebauungsplan aufzustellen.

Wann für die Rechtsaufsicht alle nötigen Fakten beisammen sind, vermag der Bürgermeister nicht einzuschätzen. Grundlegende Unzulänglichkeiten im Bereich der Altdeponie hält er jedoch für unwahrscheinlich. Schließlich sei die Hausmülldeponie, die von 1968 bis 1995 als solche betrieben wurde, 2010 fachgerecht rekultiviert worden. Die Fachbehörde im Landesverwaltungsamt habe diesen Prozess begleitet.