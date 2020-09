Offerte über Glasfaseranschluss verunsichert

Experten halten die Glasfasertechnik künftig für den Standard in der Kommunikationsübertragung.

Landkreis. Frist für kostenlosen Glasfaseranschluss in Apolda und der Landgemeinden Ilmtal-Weinstraße und Bad Sulza läuft Ende des Monats ab

Am Mittwoch, 30. September, läuft die Frist für alle Immobilienbesitzer ab, in den nächsten zwei Jahren in ihrem Haus einen Glasfaseranschluss kostenlos installiert zu bekommen. Darauf verweist Hauptamtsleiter Ronny Funk von der Landgemeinde Ilmtal-Weinstraße, die als Clusterführer ebenso für die Gemeinde Stadt Bad Sulza und Apolda auftritt.