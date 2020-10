Optikermeisterin plant Augen-Yoga-Stunden in Apolda

Das persönliche Interesse stand am Anfang. Über viele Jahre fürs eigene Wohlbefinden selbst praktizierend, vertiefte sich Vivien Hüttenrauch nach und nach immer mehr in die Materie namens Yoga. Sie qualifizierte sich entsprechend und entwickelte aus dem Hobby heraus eine Leidenschaft. Ihr Wissen möchte sie gern mit anderen Teilen.

Deshalb plane sie, sagt die 29-Jährige, in Apolda Stunden, die speziell dem Augen-Yoga gewidmet sind. Auch in ihrem derzeitigen Yoga-Kurs, den sie donnerstags ab 19 Uhr in der ehemaligen Bibliotheksvilla in der Bahnhofstraße für Erwachsene jeden Alters (Anfänger und Fortgeschrittene) gibt, baut sie derartige Übungen teilweise schon ein. Für ihre Stunden nutzt sie dabei einen Raum in der „Physiotherapie am Paulinenpark“.

Das indes, was sie für die nähere Zukunft zusätzlich vorhat, soll sich aber eben vollends auf die Augenübungen konzentrieren. Thematisch passt das recht gut, ist Vivien Hüttenrauch neben ihrem Hobby als zertifizierte Yoga-Lehrerin im Hauptberuf doch Meisterin der Augenoptik.

Die Apoldaerin weiß also sehr gut Bescheid über Augenbeschwerden, Ermüdungserscheinungen und Haltungsschäden am Arbeitsplatz, durch Fehlhaltung entstehendes Kopfweh oder auch Augentrockenheit. Kurzum: Beim Augen-Yoga geht es um die Entlastung und Stärkung der Augenmuskulatur. Etwa durch Übungen, die den Nähe-Ferne-Wechsel verbessern, sagt sie. Weil immer mehr Menschen derartige Beschwerden haben, sei sie der Ansicht, dass das Augen-Yoga ein sanfte, aber recht wirksame Methode zur Verbesserung auch des Allgemeinbefindens darstelle.

Ihre aktuelle Yoga-Stunde stellt sie in der Regel unter ein Thema, etwa Schulter-Nacken-Probleme. Insbesondere verkürzte Muskelpartien seien ein häufig anzutreffendes Problem. Die Übungen werden in der Stunde unter Anleitung dann gemeinsam durchgeführt. Seinen Körper besser kennenzulernen, zu spüren und dabei Seele und Geist zu stärken, das sei der Ansatz.

Auch die Erste Frauenmannschaft des HSV konnte davon bereits profitieren. Ihnen gab Vivien Hüttenrauch unlängst eine Stunde in der Dreifeldhalle. Traditionell werde auch bei den Handballern großer Wert aufs Krafttraining gelegt, die innere Muskulatur aber zu wenig beachtet, findet sie.

Obendrein nutzt Vivien Hüttenrauch Klangschalen zur Entspannung. Bestimmte Töne beziehungsweise deren „Färbungen“, die mittels Schlägel erzeugt werden, können eine wohltuende Wirkung auf die Empfindung haben, sollen doch bestimmte Hirnareale damit spezifisch angesprochen werden.