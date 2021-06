Ortschaftsrat Bad Sulza will die Ilm erlebbarer machen

Katharina Schenk, Staatssekretärin für Kommunales (vorn), Valentina Kerst, Staatssekretärin für Wirtschaft, Tourismus und Digitale Gesellschaft sowie die Linken-Landtagsabgeordnete Lena Saniye Güngör erfrischen sich in der Kneippanlage im Kurpark in Bad Sulza.

Bad Sulza. Das Gremium der Kurstadt präsentiert erste Ideen für ein intensiveres Erlebnis der Ilm.

Die Ilm ist ein schöner Fluss, doch nur an wenigen Stellen kann man in der Kurstadt an ihn herantreten, so Bürgermeister-Vize Eckart Behr (parteilos).

Wegen dieser Diagnose hat der Ortschaftsrat Bad Sulza der Verwaltung empfohlen, Abhilfe zu schaffen und dies bei der Gestaltung von Sportplatz, Kurpark oder etwa den Saline-Anlagen zu berücksichtigen. Treppen hinunter zur Ilm oder ein Uferstrand könnten für mehr Kontakt zum Wasser sorgen.