Der Rotary Club Apolda-Weimarer Land hat am Mittwoch eine Schautafel an die Stadt übergeben, die über die Entwicklung des Areals „Paulinenpark“ informiert. Die Tafel, die durch den Kommunalservice Apolda aufgestellt wurde, zeigt neben einem Plan des Parkes auch mehrere Vorher-Nachher-Fotos. Wie Otto Ritzel vom Serviceclub, der die Kosten für die Erstellung übernommen hat, erklärt, soll damit der begehbare Stadtplan am Eingang des Paulinenparkes ergänzt werden. Dieser sei für viele Stadtführungen mittlerweile Anlaufpunkt, wenn nicht sogar Ausgangspunkt für die Touren, erklärt Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand bei der Übergabe.