CDU: Beim politischen Aschermittwoch im Jahre 2018 gehörte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (rechts) zu den Gastrednern in der Festhalle der Vereinsbrauerei Apolda. Hier stößt er mit Thüringens CDU-Chef Mike Mohring mit Apoldaer Bier an. 2020 kommt Friedrich Merz nach Apolda.

Apolda. Der politische Aschermittwoch der CDU in Apolda ist bereits jetzt ausverkauft. 1300 Gäste erwarten am 26. Februar Gastredner Friedrich Merz.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Politischer Aschermittwoch in Apolda bereits ausverkauft

Der politische Aschermittwoch der CDU Weimarer Land am 26. Februar ist vier Wochen vor dem Ereignis restlos ausverkauft. Das sei ein absolutes Novum, zumal man erst Anfang Januar mit dem Kartenverkauf begonnen habe, sagt Mike Mohring, Chef der CDU auf Landes- und Kreisebene.

F

Der CDU-Landesvorsitzende von Thüringen, Mike Mohring, freut sich auf seinen Parteikollegen Friedrich Merz, der nach Apolda kommen wird. Foto: Sascha Margon

ür ihn sei das ein Indiz dafür, dass Gastredner Friedrich Merz – Ex-Bundestagsfraktionschef CDU/CSU – als Person bei der CDU-Wählerbasis ankommt; jetzt und möglicherweise auch bei dem, was künftig noch kommen mag . . . Die Lage der CDU sei derzeit keine ganz so einfache, weswegen die Veranstaltung in der Festhalle der Brauerei eine bedeutsame sei, so Mohring. Immerhin werden an besagtem Abend dort zu politischen Reden von Mohring, Merz und Alt-MP Bernhard Vogel rund 1300 Gäste erwartet.

Als nette Dreingabe gibt es dazu wie gewohnt Kartoffeln, einmarinierten Hering und Bier.