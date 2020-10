Eiche im Kurpark Bad Sulza niedergebrannt: Polizei sucht Ersteller des Videos

In den sozialen Medien kursiert ein Video, dass die brennende Eiche im Kurpark in Bad Sulza zeigt und das mutmaßlich vor der Ankunft der Feuerwehr aufgenommen worden sein muss.

Am frühen Montagmorgen brannte eine als Naturdenkmal anerkannte Eiche im Kurpark in Bad Sulza. Nach ersten Erkenntnissen der Feuerwehr Bad Sulza, die kurz nach fünf Uhr den Einsatzort erreichte, ist davon auszugehen, dass das Feuer sehr unwahrscheinlich spontan entstanden sein könne. Der Verdacht auf Brandstiftung könnte nun sogar zum Aktivwerden der Kriminalpolizei Jena führen. Ein Video, das in den sozialen Medien kursiert, dürfte für ihre Ermittlungen besonders interessant sein.