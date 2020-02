Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Possierlicher Nager an der Ilm zu Hause

Zum begehrten Foto-Objekt hat sich dieser Nutria in der Ilm an der Weimarer Sternbrücke entwickelt. Und vor allem Kinder wie dieses sechsjährige Mädchen geben dem Nagetier gerne etwas von dem Brot ab, das sie eigentlich für die gefiederten Bewohner der Ilm nahe des Stadtschlosses zum Füttern mitgebracht haben. Dabei sind Nutrias, die aus Südamerika stammen und mindestens seit 1880 in freier Wildbahn in Deutschland leben, absolute Pflanzenfresser. Dass die Verwandten der Meerschweinchen so zutraulich wirken, erklären Experten damit, dass die Nager extrem schlecht sehen.