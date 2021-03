Nach dem Vorbild der Kooperation von Schulen und Unternehmen in Weimar, sollen die Praxistage auch in den Altkreis Apolda stattfinden. Das Foto zeigt eine Speeddating-Messe in der Thüringer Gemeinschaftsschule Carl Zeiss in Weimar, bei der sich Praktikumsgeber und künftige Praktikanten kennenlernen konnten.