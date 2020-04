An der Corona-Abstrichstelle an Apoldas Dreifelderhalle in Apolda stehen wochentäglich Dr. med. Christoph Voigt, Medizinstudentin Chiara Daffner und Krankenschwester Manuela Schmidt vom Zentrum für Arbeitsmedizin Jena bereit, um bei angemeldeten (!) Patienten Abstriche zu nehmen.