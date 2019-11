Professor aus Kenia lehrt an Grundschule in Bad Sulza

Selten hat ein Gastlehrer an der Grundschule in Bad Sulza wohl mehr Eindruck gemacht. Mit seinem interaktiven Unterricht hatte der Kenianer Mukasa Wafula auch die Aufmerksamkeit der anspruchsvolleren Kinder gewonnen. Da wurde gemeinsam auf die Tische geklopft, neben dem Stuhl getanzt, gesungen und auf Kommando in die Luft gesprungen.

Mit ausdrucksstarker Mimik und Gestik nahm Mukasa Wafula am Dienstag die Schüler mit auf eine Reise nach Afrika und nach Kenia. „Was kennt ihr denn alles von dort“, fragt der 40-Jährige auf Deutsch. Elefanten, Giraffen und Palmen antworten die Mädchen und Jungen spontan.

Eine Phrase auf Swahili kennen die Schüler aus Bad Sulza schon

Die Aufmerksamkeit war am Dienstag zu jeder Minute völlig beim kenianischen Musikprofessoren. Foto: Martin Kappel

Doch es gibt natürlich ein weit mehr über bunten und riesigen Kontinent zu erfahren. So etwa in sprachlicher Hinsicht. Fünf Begriffe aus der kenianischen Amtssprache Swahili bringt Mukasa Wafula den Kindern bei. So steht „Nyama“ für essbares Fleisch. „Jambo“ heißt Hallo und mit „Asante“ bedankt man sich in Kenia. Dass „Hakuna Matata“ wiederum „keine Sorge“ bedeutet, das wissen viele der Grundschüler hingegen schon aus dem Walt-Disney-Zeichentrickfilm König der Löwen.

Schließlich packt der Mukasa Wafula, der gerade an der Hochschule für Musik Franz Liszt in Weimar seine Doktorarbeit über Ästhetik in der Musikwissenschaft schreibt, ein landestypisches Instrument aus, die Litunga. „Ist das eine Gitarre“, fragt einer der Schüler. Bei der Bestimmung der Zahl ihrer Saiten, zeigen die Kids aus Bad Sulza nun auch, dass sie auf Englisch wenigstens bis sieben zählen können. Wie man dazu landestypisch auf Swahili singt, das demonstriert Mukasa Wafula im Gegenzug.

Grundschüler streiten sich regelrecht um die Musikinstrumente

Mit musikalischen Bewegungsspielen – bei denen auch Tiere nachgemacht wurden – begeisterte der Kenianer die Kids. Foto: Martin Kappel

Später holt der Kenianer schließlich noch eine auffällig marmorierte Flöte aus seinem Rucksack. Spielerisch und vollkommen ohne den Muff des herkömmlichen Unterrichts demonstriert er, wie Musiktheorie plötzlich Spaß machen kann. „Wie unterscheiden sich denn die beiden Instrumente“, fragt Mukasa Wafula. Nicht nur die Materialien, auch die Bauform, die Instrumentenart, die Lautstärke, den Klang – das geweckte Interesse lässt die Antworten nur so aus den Kindern heraussprudeln.

„In meiner Heimat unterrichte ich eigentlich erwachsene Menschen“, erklärt der Musikprofessor von der Technical University of Kenya in Nairobi. Dass die Stunden mit den Klassen so kurzweilig und erfolgreich verliefen, das überraschte Mukasa Wafula selbst ein wenig. Wer hätte gedacht, dass sich um die Flöte, die Litunga sowie Rasseln und Glockenschellen im Musikunterricht gestritten werde, wer zuerst damit spielen darf?

Schulleiterin Sylvia Erfurt war jedenfalls entzückt darüber, wie Mukasa Wafula die Kinder mitriss. Am Ende durfte er sich über einen Blumenstrauß als Dankeschön freuen.

Tag der Fremdsprachen in Apolda lieferte Idee für transkulturellen Unterricht

Völlig neu war für den Kenianer übrigens der Unterricht vor Kindern nicht. Im Februar dieses Jahres war er einer der Referenten beim 7. Tag der Fremdsprachen am Gymnasium Bergschule in Apolda (diese Zeitung berichtete).

Durch seinen Auftritt in der Kreisstadt wurde schließlich das Kinderhilfswerk Ourchild aus Bad Sulza auf den Musikprofessoren aufmerksam und so war die Idee geboren. Da Mukasa Wafula gerade am Lehrstuhl für transkulturelle Musik an der Weimarer Musikhochschule tätig ist, wurde zu diesem der Kontakt gesucht.

Schließlich gab dann die Sparkasse Mittelthüringen noch eine finanzielle Förderung dazu und ermöglichte so den besonderen Lerntag für die Grundschüler der Kurstadt.