Die Gruppe „Radig“ spielte im letzten Jahr auch bei der Fête de la Musique in Apolda. Nun wird sie in Bad Sulza zu Gast sein (Archivbild).

Radig spielen in Bad Sulza

Bad Sulza. Unplugged-Konzertreihe in Bad Sulza startet mit Weimarer Band.

An diesem Freitag, dem 26. Mai, wird ab 19 Uhr beim „Akustischen Freitag“ die Weimarer Band „Radig“ bei einem Unplugged- Konzert in Bad Sulza zu hören sein. Mit der Veranstaltungsreihe möchte der „IG Bad Sulza e. V.“ gemeinsam mit der Stadt ein interessiertes Publikum mit den baubedingten akustischen Besonderheiten der Musikmuschel bekannt gemacht, teilt der Verein mit.

Der Eintritt ist kostenlos, um Spenden für die Musiker wird gebeten.

Die Veranstaltungsreihe knüpfe an die Musik-und Filmabende der Vergangenheit an, die über Spenden zur Erhaltung der Bad Sulzaer Musikmuschel beigetragen hätten, heißt es in der Ankündigung. Unterstützt werde der Abend neben der Stadt und dem Verein von der Touristinformation und dem Weinbauverein Bad Sulza.