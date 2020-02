Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ramba Zamba in der Schule

Ausgiebig gefeiert haben am Faschingsdienstag die Grundschüler bei Lessing die fünfte Jahreszeit. Ab 8 Uhr schunkelten sich die Klassen auf den Tag ein. Lieder und Faschingsrufe schallten regelmäßig durchs Schulhaus. Natürlich wurde der Ruf: „Apolle Hinein“ am meisten durchs Schulhaus geschmetterte, aber auch „Rossel Radau“ war des Öfteren zu hören, schreiben die Redakteure der Schülerzeitung Fifikus in einer Pressemitteilung. An den Stellen im Schulhaus, wo es da noch ruhig war, probten eifrig einige Narren ein letztes Mal für ihren großen Auftritt in der Narrhalla - in der Turnhalle. Genau dort versammelten sich am Vormittag die rund 250 Närrinnen und Narren und strömen in die toll geschmückte Halle. Mit dabei waren auch unsere Tollitäten, Prinz Socke der 5. und Prinzessin Masche die 5., die zu Beginn die große Sause eröffneten. Danach gab es für das junge Faschingsvolk kein Halten mehr. Es wurde getanzt, geschunkelt und gelacht bis die Schwarte kracht, formulieren die Redakteure der Schülerzeitung. Die diesjährigen Büttenrede handelte von der „Qual“, die Kindern so ertragen müssen: Jeder konnte dabei mitfühlen, wenn es ums zu Bettgehen, Kämmen, Waschen, Zähneputzen oder gar Schule ging – vom Aufräumen gar nicht zu reden. Nach jedem Sketch ging dabei eine Laola durch die Halle. Nach der großen Party wechselten die Stammgruppen anschließend in ihre Märchenwelt. Märchen aus fernen Ländern gehörten genauso dazu wie die von den Gebrüdern Grimm. Gelesen, gehört, gespielt, gemalt, gesungen, getanzt oder gegessen, alles, was in einem Märchen so vorkommt, konnten unsere Mitschüler erleben. Bei den „Großen“ drehte sich alles um die Tradition des Faschings. Es galt mehr über den Fasching, dessen Ursprung und die Variationen zu erfahren, zu basteln, zu singen, zu tanzen und virtuell Orte in Deutschland aufzusuchen. Am Nachmittag klang der Faschingstag mit den Hortgruppen aus. Mit den Pfannkuchen vom Förderkreis konnten sich alle noch einmal kräftig stärken für den letzten Teil des närrischen Tages bis zu dessen Ausklang.