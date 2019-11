Rathaus in Apolda von Narren im Sturm erobert

Auf die Minute genau haben die Narren unter der Führung des Faschings-Regionalvereins Apolda am Montag das Rathaus in Apolda erobert. Nach ihren närrischen Reden haben Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand und auch Landrätin Christiane Schmidt-Rose die symbolischen Schlüssel zu ihren Institutionen abgegeben.

Apoldas Bürgermeister und auch der AFC-Sauser bei seiner traditionellen Balkon-Rede hatten für Klimaaktivistin Greta Thunberg ein paar Schnärzchen vorbereitet. So verkündete der Rathaus-Narr, dass man sich in Apolda nicht am Freitag auf die Straße bewege, um zu demonstrieren. Dafür mache man lieber schon am Montag blau. Und oben aus dem Rathaus-Turm freute sich der Sauser, dass Greta zum Glück nicht wisse, wie umweltschädlich ein Thüringer Rost sei und dass CO2 beim und nach dem Ausschank des Apoldaer Bieres freigesetzt werde.

Für die Freunde des Karnevals gibt es diesmal 5555 Euro von der Stadt und 1111 Euro vom Landratsamt als Zuschuss – Geld mit dem der kommende Faschingsumzug mitfinanziert werden kann. Für die 34. Auflage des bunten Aufzugs ließ Zugmeister Thomas Macher nun endlich auch die Katze aus dem Sack: „Egal wer ist an der Macht, in Apolle wird Fasching gemacht!“ So soll das Motto lauten, wenn am Samstag, den 22. Februar 2020 durch die Stadt gezogen wird.

Und auch der Apoldaer Faschingsclub (AFC) stillte die Neugier der zahlreichen Besucher, die schon vor 11.11 Uhr den vorderen Teil des Marktes bevölkerten. Prinz Pullover Michael I. und Prinzessin Perlon Tina I. sind für die neue Saison das Prinzenpaar. Das AFC-Kinderprinzenpaar heißt diesmal Prinz Pullover Michel I. und Prinzessin Perlon Frederike I.

Ein kleines Zwischenjubiläum, darüber können sich übrigens die Faschingsfreunde Gramont (FFG) freuen. Die aktuelle bedeutet für die knallig Orangen nämlich gleichermaßen ihre 15. Saison.

Jubel, Trubel und Heiterkeit fanden derweil zumindest am Montag noch einen kleinen Abschluss. Nach einer guten Stunde Programm auf dem Markt zogen die Vereine ins Hotel am Schloß.