Ronny Weiland kam am Sonntag zu seiner großen Herbstgala in der Stadthalle Apolda.

Ronny Weiland präsentiert in Stadthalle große Herbstgala

Zu seiner großen Herbstgala lud Ronny Weiland am Sonntag seine Fans in die Stadthalle nach Apolda ein – und diese folgten dem Aufruf zahlreich. Mit 340 Besuchern war die Veranstaltung, die vom Nachmittag bis in die Abendstunden ging, gut besucht und waren fast alle Plätze belegt. Zum mehrstündigen Programm hatte sich Ronny Weiland auch einige Gäste eingeladen, die mit auf der Bühne standen: Brigitte Traeger, Robin Leon, Der Hexer sowie Claudia & Carmen. Das Finale präsentierten alle Künstler gemeinsam.