Münchengosserstädt. Am Samstag faszinierte Christian Klischat mit dem Stück “PARZIVAL – aus dem Leben des roten Ritters” in Münchengosserstädt.

Roter Ritter fasziniert in der Dorfkirche Münchengosserstädt

Am Samstagabend faszinierte Christian Klischat mit dem Solostück „Parzival – aus dem Leben des roten Ritters“ von Regisseur Götz Brandt in Münchengosserstädt. Der unter anderem vom Staatstheater Wiesbaden und der Kinderserie Siebenstein bekannte Schauspieler verstand es, Spannung beim Publikum über die gesamte Dauer zu erzeugen und zu halten.

Neben Spenden für den Künstler, kamen auch 90 Euro für die Sanierung der Peternell-Orgel in der Dorfkirche zusammen. Am Sonntag ging es dann für Christian Klischat weiter zu einem Gastspiel im „Theater im Palais“ in der Bundeshauptstadt Berlin