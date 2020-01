Rüdiger Eisenbrand will parteilos bleiben

Der Wechsel von Kreistagsmitglied und Bürgermeister Rüdiger Eisenbrand von der Freie-Wähler-Kreistagsfraktion in die der CDU sorgt für Wirbel. Unsere Zeitung sprach nun mit ihm über seine Gründe.

Herr Bürgermeister, was war da in Sie gefahren, dass Sie urplötzlich die Seiten wechseln?

Erstens ist nichts in mich gefahren. Und von urplötzlich kann auch keine Rede sein. Vielmehr gab es eine längere Entwicklung im Verein Freie Wähler Weimarer Land (FWW), die mich nachdenklich stimmte.

Geht es konkret, bitte?

Klar. Die Gebietsreform und damit zusammenhängend die Fusion von Bad Sulza und Saaleplatte, was nicht zur Stärkung der Kreisstadt beiträgt. Zudem möchte ich die Debatte um die Abgabe der Schulträgerschaft von Apolda auf den Kreis nennen, bei der ich aus den eigenen FWW-Reihen teils wenig Unterstützung erhielt, mir von einigen Freien Wählern der Vorwurf gemacht wurde, ich würde dadurch Geld für die Landesgartenschau freischaufeln. Das ist absurd, weil Apolda Kreisumlage zahlt, eben auch für Schulen. In der jüngsten Kreistagssitzung gab es dann bloß noch den Anlass für meinen Wechsel.

Mit Anlass meinen Sie die ablehnende Haltung der FWW-Fraktion, als es um den CDU-Änderungsantrag zum Haushalt 2020 ging und damit um 200.000 Euro für die „Naturblüte“ in Apolda als Bundesgartenschauprojekt, stimmt’s?

Ja, das ist richtig.

Und die FWW-Kreistagsfraktion hat nicht so abgestimmt, wie Sie es erwartet hatten?

So ist es. Aus der Fraktionssitzung der FWW war ich mit dem Gefühl gekommen, dass wir Freien Wähler pro Apolda – also für die 200.000 Euro – entscheiden. Es kam anders, was mich, der ich ja auch Bürgermeister von Apolda bin, schmerzt. Das Maß war für mich voll. Durch das FWW-Abstimmungsverhalten kam das Geld nicht in den Haushalt.

Aber weshalb fiel ihre Wahl auf die CDU-Fraktion, Sie hätten ja auch als Fraktionsloser im Kreistag weiter wirken oder in eine andere Fraktion gehen können?

Mir geht es darum, etwas für Apolda zu bewirken. Deshalb entschied ich mich für eine Fraktion, die meine Interessen im Wesentlichen teilt. Allein, sprich als Fraktionsloser könnte ich doch gar nichts mehr bewegen.

Sind Sie inzwischen in der CDU-Fraktion aufgenommen worden?

Ja, die Fraktion hat getagt. Deren Mitglieder votierten zu 100 Prozent für die Aufnahme meiner Person.

Freier Wähler sind Sie also nun tatsächlich nicht mehr?

Meinen Austritt aus dem Verein FWW habe ich bereits am 28. November erklärt. Dies also noch vor der Kreistagssitzung, die für mich das Fass zum Überlaufen brachte.

Nochmal: Sind Sie nun noch Freier Wähler?

Ein Rüdiger Eisenbrand wird Freier Wähler bleiben. Es gibt Überlegungen zur Gründung eines FWW-Ortsverbandes Apolda.

Also werden Sie in naher Zukunft keinesfalls das Parteibuch der CDU annehmen?

Nein. Das ist sicher. Ich habe nur die Fraktion gewechselt. Ich bin und bleibe parteilos, basta.

Böse Zungen behaupten, Sie hätten den Wechsel in die CDU-Fraktion nur unternommen, um sich für die Zeit nach dem Bürgermeisterdasein Posten zu sichern. Was dran?

Ich kann Ihnen versichern, dass ich da keinerlei Interessen verfolge. Wer solches behauptet, liegt falsch. Richtig ist, dass ich am 30 Juni 2024 meinen letzten Arbeitstag als Bürgermeister haben werde. Dann bin ich 67. Vorbauen muss ich da wohl nicht mehr.

Es gibt Wähler, die echt sauer auf Sie sind, denn gewählt hätten sie ja den Freien Wähler Eisenbrand. Nun aber sitze der ja bei der CDU drin. Wenn unsere Zeitung richtig informiert ist, wurden Sie von den FWW sogar zur Mandatsaufgabe aufgefordert. Was sagen Sie zu all dem?

Ich wiederhole mich: Ich bleibe Freier Wähler, aber die Form, wie ich das sein werde, wird sich möglicherweise ändern. Mit Vertrauten bespreche ich das gerade. Zudem habe ich alles juristisch prüfen lassen, alles ist korrekt. Auch liegt die Vermutung nah, dass sich ein Großteil der Wähler an der Wahlurne für die Person Eisenbrand entschieden hatte, erst in zweiter Linie für die FWW.

Was hat Sie bei den FWW letztlich am meisten enttäuscht?

Dass es Personen gibt, die im Zuge der Gebietsreform private Interessen durchgesetzt haben.

Ach, Sie spielen auf den Ex-Bürgermeister der Saaleplatte an, der nun einen Job in Bad Sulza hat?

Ich werde keinen Namen nennen. Dreckige Wäsche zu waschen, das ist nicht mein Ding.