Saaleplatte: Erdgas keine Alternative bei Ölheizverbot

Die Bundesregierung hat mit dem Klimapaket den Besitzern von Ölheizungen die Pistole auf die Brust gesetzt. Ab 2026 soll der Einbau neuer Wärmeerzeuger dieser Art in bestimmten Fällen verboten werden. Auch in der ehemaligen Saaleplatte überlegten Bürger daher, ob Erdgas hier nicht mittelfristig als Ersatz taugen könnte. Alt-Bürgermeister Jörg Hammer wollte daher die Frage der fehlenden Infrastruktur beantwortet wissen – die Antwort fiel enttäuschend aus.

Im Februar erhielt Jörg Hammer nämlich eine Absage von der Thüringer Energienetze (TEN) GmbH. Der Konzern teilte mit, dass die komplette Versorgung der Saaleplatte mit Erdgas auch künftig nicht gewährleistet werden kann. Hintergrund ist, dass es bisher nur im ehemaligen Ortsteil Kleinromstedt eine Leitung gibt, mit der Haushalte erschlossen werden können.

Erschließung der Saaleplatte mit Erdgas laut TEN zu unwirtschaftlich

Das Unternehmen erklärt den Investitionsbedarf: Damit die gesamte ehemalige Saaleplatte erschlossen werden könne, müsste im Osten der ehemaligen Einheitsgemeinde zunächst eine Regelstation gebaut werden und von dort eine etwa fünf Kilometer lange Erdgashochdruckleitung. Ab dieser würden sich etwa 18 Kilometer Transportleitung zwischen den Ortsteilen anschließen. Die Hauptleitungen in den Ortsteilen, die zu einer 90-prozentigen Erschließung führen würden, würden wiederum weitere zwölf Kilometer messen.

Den Finanzbedarf für die Gesamterschließung schätzt die Thüringer Energienetze auf etwa zwölf Millionen Euro. Sollten etwa 50 Prozent der Haushalte – was einen Erfahrungswert darstelle – das Angebot für einen Gasanschluss nutzen, stünden die erwarteten Erlöse „in keinem wirtschaftlich vertretbaren Verhältnis“ zu den Kosten. Sogar in einem Rechenbeispiel, in dem jeder Haushalt der Saaleplatte das Angebot nutze, wäre die Wirtschaftlichkeit aus Sicht des Unternehmens noch immer nicht erreicht.

„Wir bitten um Verständnis, dass wir aus den genannten Gründen leider keine Erschließung der Gemeinden vornehmen können“, heißt es in dem Schreiben, dass den Ex-Bürgermeister im Februar erreicht hat.

Ölheizungs-Besitzer sollten Gebäudeenergiegesetz abwarten

Wenn die Gasheizung als Alternative wegfällt, was bedeutet das für die Bürger der Saaleplatte ab 2026? Das hänge zunächst davon ab, was der Bundestag bis April entscheiden werde, so ein Sprecher des Bundesumweltministeriums auf Anfrage dieser Zeitung. So sei das für die Umsetzung des im Klimapaket beschlossenen „Ölheizungsverbot“ maßgebliche Gebäudeenergiegesetz (GEG) noch nicht beschlossen.

In den Eckpunkten früher Entwürfe gab es eine Ausnahme vom Verbot für Bestandsgebäude in Regionen, in denen weder Erdgas noch Fernwärme verfügbar sei. Für den Austausch von bestehenden Ölheizungen könnte es ab 2026 maßgeblich sein, dass der „Wärme- und Kältebedarf“ eines Gebäudes anteilig durch erneuerbare Energien gedeckt werden müsse. Hiervon sei wiederum ebenfalls eine Ausnahme möglich, aber auch nur dann, wenn es zu einer „unbilligen Härte“ führe.