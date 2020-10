Schlimmste Faschingsbefürchtungen werden wahr in Apolda

Apolda. Nicht nur der Faschingsumzug am 13. Februar 2021, sondern auch Auftakt am 11.11.2020, um 11.11 Uhr in Apolda ist abgesagt.

Was diese Zeitung bereits aus inoffiziellen Quellen erfuhr, wurde nun auch öffentlich verlautbart – ein Worst-Case-Szenario für den Apoldaer Fasching. So heißt es in einer gemeinsamen Presseerklärung der Stadt Apolda und des Faschingsregionalvereins (FRA), dass auch eine verantwortungsvolle Durchführung des Auftaktes zur Faschingssaison 2020/21 am 11.11. um 11.11 Uhr auf dem Marktplatz in Apolda nicht gewährleistet werden kann. Der Faschingsauftakt ist damit genau wie auch der Faschingsumzug am 13. Februar 2021 abgesagt. Darauf hätten sich der Vorstand des FRA nach sorgsamer Abwägung mehrheitlich verständigt.