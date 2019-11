Apolda. Die Stadt Apolda prämiert auch in diesem Jahr wieder außergewöhnlich schön sanierte oder restaurierte Fassaden und Details an Gebäuden.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schönste Apoldaer Fassade gesucht

Bewohner von Apolda sind auch in diesem Jahr wieder aufgerufen, Vorschläge für die schönste Fassade im Stadtgebiet einzureichen. Dabei geht es um Häuser in Apolda und den Stadtteilen, die zwischen Dezember 2018 und Dezember 2019 verschönert wurden und nun in neuem Glanz erstrahlen.

Zudem werden stadtbildwirksame Maßnahmen wie die Gestaltung von Grundstücken mit Vorgärten, besonderen Einfriedungen und Toren sowie Außenanlagen prämiert. Besonderes Augenmerk sollte auf die Wiederherstellung von Detailelementen – Gesimse, Konsolen, Türen, Fenster, historische Elementen – und die Aufwertung des Gesamteindruckes des Objektes gelegt werden. Es können aber auch Neubauten prämiert werden, die sich als Lückenschließungen sowohl in Proportionen als auch in ihrer Gestaltung gut in das Stadtbild oder das der Ortschaft einfügen.

Vorschläge mit Vorher-Nachher-Fotos können bis 13. Dezember eingereicht werden.

Vorschläge an: Stadtverwaltung Apolda, Abteilung Stadtplanung, Am Stadthaus 1 in 99510 Apolda oder per E-Mail an stadtplanung@apolda.de