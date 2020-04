Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Schutzmasken kommen in Auerstedt aus der eigenen Nähstube

Weil der eigene Vorrat an Schutzmasken langsam zur Neige geht, greifen die Mitarbeiter der Medizinischen Krankenpflege Zwinscher seit gestern kurzerhand selbst zu Nadel und Faden, um sich und vor allem ihre Bewohner zu schützen. So wurde am Mittwoch der Besprechungsraum des Pflegedienstes in der alten Schule in Auerstedt zur Nähstube umfunktioniert.

Nötig ist diese Selbsthilfe, weil Bestellungen bei Großlieferanten nun schon seit drei Wochen ohne Aussicht auf Erfolg laufen. Der Bestand scheint vorerst ausverkauft, heißt es. Ein prognostiziertes Lieferdatum liege deshalb mittlerweile im Monat Mai, erklärt Chef Sascha Zwinscher auf Nachfrage. Auch die angekündigten Materialien vom Bund können voraussichtlich erst in der kommenden Woche verteilt werden, wobei ungewiss ist, wie viel jede Einrichtung erhält.

Die bunten Masken Marke Eigenkreation besteht aus zweilagigem Baumwollstoff, der nach Gebrauch bei hohen Temperatur in der Waschmaschine desinfiziert wird und anschließend wiederverwendet werden kann. Dieser selbst hergestellte Schutz habe dabei die gleiche Wirkungsweise, wie die einfachen handelsüblichen Einwegprodukte, die es bislang noch zu überteuerten Preise zu kaufen gab, ist Zwinscher überzeugt. Mit den eigenen Stoffmasken sei die Einrichtung deshalb gut gewappnet, um unbewusste Infektionen auf ein Minimum zu reduzieren.

Einen großen Dank möchte Zwinscher dabei in diesem Zusammenhang auch an seine 46 Mitarbeiter aussprechen, die im ambulanten Dienst und am Standort in Auerstedt bis jetzt in voller Besetzung ihrer Arbeit nachgehen.