Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Sitzgruppe für Spielplatz

Die Sophienklinik Bad Sulza plant derzeit für ihre Abteilung Kinderrehabilitation die Anschaffung weiterer Spielgeräte. Das geht aus einer Mitteilung der Klinik-Geschäftsführung hervor.

Der klinikeigene Spielplatz, der gelegentlich auch von externen Familien genutzt wird, erhält demnach als nächstes eine neue Sitzgruppe. Die Anregung kam von Begleiteltern, die mit ihren Kindern in Ruhephasen dort gerne sitzen, lesen und am Tisch spielen möchten. Da die Vergütungen der Kostenträger offenbar wenig Spielraum ließen, ist Geschäftsführer Eckart Behr mit seinem Pädagogik-Team immer auf Suche nach Fördermitteln. So konnte für diese Sitzgruppe eine Förderzusage der Ernst-Abbe-Stiftung Jena erreicht werden, die noch immer eine Großspende der Sigrid-Buch-Stiftelse verwaltet.

Diese schwedische Stiftung hatte die Sophienklinik in früheren Jahren bereits mehrfach mit großzügigen Spenden unterstützt. So erinnere man sich gern daran, dass vor etwa 30 Jahren die erste Ölheizung im Zuge der Umstellung vom althergebrachten Kohlekessel finanziert oder so späterhin der Sole-Inhalierpavillon ermöglicht wurde.

Unlängst wurde nun der neuerlich angekündigte Spendenscheck in Höhe von 5.500 Euro von Prisca Isabella Engeser, einer Vertreterin der Ernst-Abbe-Stiftung Jena an den Geschäftsführer und einige derzeit anwesende Reha-Familien feierlich übergeben.