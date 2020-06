Die Brückenbaustelle in Pfiffelbach

Sohle bereitsin Beton gegossen

Seit Mitte Mai laufen die Arbeiten am Neubau der Brücke über den Pfiffelbach. Das alte Bauwerk ist längst abgerissen und das neu bereits im Entstehen, wie der Blick über die Baustelle beweist. Bis November soll das rund 350.000 Euro teure Projekt des Landesamtes für Bau und Verkehr abgeschlossen sein. Nachgebessert hatte man erst vergangene Woche die Ausschilderung der Umleitung. So hatten sich immer wieder große Lkw nach Pfiffelbach verirrt und sind quasi in eine Falle gefahren. Deshalb sind nun Extra-Schilder für das Verbot eigens für solche Vehikel aufgestellt worden.