Sonnendorf: Auftakt zur Serie der Einwohnerversammlungen der Landgemeinde Bad Sulza 2023

Sonnendorf. Am 1. März ist die erste von mehreren Einwohnerversammlungen der Landgemeinde Bad Sulza.

An diesem Mittwoch ist Auftakt zur diesjährigen Reihe der Einwohnerversammlungen in der Landgemeinde Bad Sulza. Die Sonnendorfer treffen sich 18.30 Uhr im Gemeinschaftshaus. Am 27. März folgt der Bürgertreff in Bad Sulza, dort 18.30 Uhr im Rathaus. Nächster gesetzter Termin ist der 31. März, 18 Uhr, im Dorfgemeinschaftshaus in Rannstedt.

