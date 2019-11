Apolda. Veranstaltungen, in denen es ums Ausprobieren von Spielen geht, gibt es schon länger. Eine Spielenacht ist in Apolda neu. Samstag ist Premiere.

Spielenacht feiert in Apolda Premiere

In geselliger Runde viel Spaß miteinander zu haben, das garantieren Gesellschaftsspiele seit Generationen. Um die 50 Spiele werden die Spielzeughändler Elke und Thomas Parpart am Freitagabend mit dabei haben, wenn im Mehrgenerationenhaus die erste Spielenacht beginnt.

Von 18 bis 21 Uhr sind Interessierte aller Altersgruppen nämlich in die dort befindliche Stadtbibliothek eingeladen, um absolute Neuheiten, aber eben auch Klassiker miteinander zu spielen.

Damit die Erläuterungen zügig vonstatten gehen, hat Thomas Parpart bereits vorgesorgt, und rund ein Dutzend erfahrene Spieleanleiter zur Hand. Zudem schult er in dieser Woche noch einige Mitarbeiterinnen der Diakonie, die am Samstagabend ebenfalls hilfreich zur Seite stehen werden. Getreu seiner Devise, dass fünf Minuten zur Erklärung eines Spiels ausreichen müssen, damit man umgehend loslegen kann, möchte der Fachhändler auch diesmal verfahren.

Apropos Diakonie: Diese und das Team vom Mehrgenerationenhaus sind Partner der Veranstaltung. In den höchsten Tönen schwärmt Thomas Parpart von der Zusammenarbeit bei der Vorbereitung und den überaus guten Bedingungen, die die Bibliothek hergibt.

Am Veranstaltungsabend wird es auch eine Getränke- und Imbissversorgung geben. Zudem besteht die Möglichkeit, Spiele, an denen man Gefallen gefunden hat, auch gleich zu erwerben oder zu bestellen.

Der Eintritt ist zur ersten Apoldaer Spielenacht frei. Besonders gern sind auch Familien gesehen.

In den Vorjahren veranstalteten Parparts ihre Spielenachmittage in der Stadthalle. Auch zum Freizeitzentrum Lindwurm gibt es traditionell gute Kontakte. Auf Schulfesten sind sie regelmäßig zu finden. Kurzum: Sie wissen, was die Trends sind und was von Kinder und Erwachsenen nachgefragt wird.

Geschätzt wird von vielen Apoldaern seit Jahrzehnten nicht zuletzt der persönliche Service beim letzten Apoldaer Einzelhändler im klassischen Spielwarensegment.

Hinweis: Erste Apoldaer Spielenacht, Freitag 18 bis 21 Uhr, im Mehrgenerationenhaus