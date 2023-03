Sprechstunde mit Politiker Ralph Lenkert in Apolda

Apolda. Der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Die Linke) bietet am Freitagnachmittag eine Sprechstunde an.

An diesem Freitag, dem 24. März, bietet der Bundestagsabgeordnete Ralph Lenkert (Die Linke/Foto) eine Sprechstunde für die Bürgerinnen und Bürger seines Wahlkreises in Apolda und der Umgebung an. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr können Interessierte mit dem Politiker ins Gespräch kommen sowie ihre Fragen und Anliegen anbringen. Die Sprechstunde des Thüringer Bundestagsabgeordneten findet in seinem Wahlkreisbüro in Apolda in der Ackerwand 11 statt, heißt es in der Ankündigung. Während der angegebenen Sprechzeit ist es neben dem direkten Gespräch ebenfalls möglich, telefonische Anfragen unter Tel.: 03644/ 5182345 an Ralph Lenkert zu stellen.