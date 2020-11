Stedtens Feuerwehr ist wieder mobil

Vier Jahre lang musste die Feuerwehr im kleinen Stedten an der Ilm ohne funktionstüchtiges Fahrzeug auskommen – ein Umstand, der trotz des Ernstes dieser Situation zwischenzeitlich auch Blüten trieb. So fanden es Kranichfelds Bürgermeister Enno Dörnfeld und Verwaltungschef Fred Menge 2018 alles andere als unterhaltsam, dass die Stedtener Wehr im Frühstücksfernsehen auftauchte – als Einsatzabteilung, die ob ihrer mangelhaften Ausstattung zu Fuß oder mit dem Traktor ausrücken muss.

Diese Episode liegt inzwischen bei den Akten. Seit dieser Woche ist die Feuerwehr des Kranichfelder Ortsteils wieder mobil. Am Montag holte sie bei einem Brandschutztechnik-Anbieter in Görlitz ihr nagelneues Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W) ab. Der Iveco-Transporter mit feuerwehrtechnischer Standard-Beladung bietet inklusive Fahrer sechs Einsatzkräften Platz und hat einen 750 Liter fassenden Wassertank an Bord. Der Neuerwerb kostete fast 137.000 Euro. 44.000 Euro davon gewährte das Landesverwaltungsamt als reguläre Zuwendung. Den Rest der Kosten trug der Freistaat ebenfalls über eine Bedarfszuweisung. Die Stadt Kranichfeld, die für den örtlichen Brandschutz verantwortlich zeichnet, hatte nachweisen können, dass sie aufgrund ihrer Haushaltssituation die notwendige und unaufschiebbare Investition nicht selbst leisten kann. Das Land sprang deshalb ein.

Das Vorgängerfahrzeug, ein Robur „LO“, hatte der Stedtener Feuerwehr von Anbeginn kein Glück gebracht. Obwohl er erst 1989 als einer der Letzten seiner Art vom Band gelaufen war, hatte ihn der Ortsteil bereits mit technischen Problemen von der Feuerwehr in Kranichfeld übernommen. Zahl und Umfang dieser Unzulänglichkeiten summierten sich über die Jahre. Sie kulminierten schließlich beim Termin der TÜV-Abnahme im Jahr 2016. Denn ausgerechnet, als der Prüfer seinerzeit mit der Untersuchung beginnen wollte, verabschiedete sich auch das Getriebe. Zuletzt konnte der „LO“, der eigentlich ein wirtschaftlicher Totalschaden auf Rädern war, nur noch für die Ausbildung der Jugend genutzt werden. Inzwischen ist er verkauft.

Auf ein neues TSF-W, wie es nun in Stedten parkt, hoffen innerhalb der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Kranichfeld noch weitere Wehren: jene in Rittersdorf, Nauendorf und Tonndorf. In Rittersdorf soll es ebenfalls einen „LO“ ersetzen, der bereits 1978 gebaut wurde. Das „Kleinlöschfahrzeug Thüringen“, das in Nauendorf in Dienst steht, stammt zwar aus den 90er-Jahren. Allerdings sind für den Fahrzeugtyp, der sich im Brandschutz-Alltag ohnehin als eher unpraktisch und reparaturanfällig erwiesen hat, schon jetzt Ersatzteile knapp. In Nauendorf etwa ist unter anderem der Anlasser das Sorgenkind des KLF.

Theoretisch stehen die Chancen gut, dass die VG-Feuerwehren in absehbarer Zeit technischen Ersatz bekommen. Schließlich befinden sich die drei Anschaffungen auf der Prioritätenliste des Landkreises, nach der die Fördermittel verteilt werden, auf den Plätzen drei, vier und fünf. Problem jedoch: Ganz vorn auf der Liste rangieren zwei vergleichsweise kostspielige Fahrzeuge für die Stützpunkt-Feuerwehren in Bad Sulza und Bad Berka, die die Aussichten für das Feld dahinter zumindest auf kurze Sicht eher minimieren.