Die am Montag beginnende Straßensperrung in Liebstedt ist bereits auch in den Nachbarorten angekündigt, wie hier in Oßmannstedt.

Straßensperrung in Liebstedt trotz Bauverzögerung in Goldbach

Liebstedt. Obwohl sich die Beendigung des Straßenbaus in Goldbach verzögert, wird ab Montag die Ortsdurchfahrt in Liebstedt trotzdem gesperrt. Das sind die Gründe.

Die Fertigstellung der Dorfstraße in Goldbach, die in dieser Woche durchgeführt werden sollte, verzögerte sich, wird aber am Wochenende beendet, teilte Bau- und Ordnungsamtsleiter Ronny Funk mit. Pünktlich zum Wochenbeginn soll am Montag, dem 27. März, die Goldbacher Straße freigegeben werden. Auf die Straßensperrung in Liebstedt, die mit der Fertigstellung in Goldbach zusammenhängt, habe die Verzögerung keinen Einfluss, berichtete Funk weiter. Diese werde, wie geplant, ab diesem Montag erfolgen. Eine entsprechende Beschilderung wurde bereits aufgestellt.