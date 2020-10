SV Blau-Weiß Niederroßla macht den Herbsttag perfekt

Niederroßla. Nachmittags 4:0-Sieg in der Kreisliga Nord gegen TSV Berlstedt/Neumark. Am Abend dann gemütliches Herbstfeuer auf dem Sportplatz in Niederroßla.

Für einem wunderbaren Herbsttag sorgte am Samstag der SV Blau-Weiß Niederroßla in seinem Heimatort. Deren Fußballer schickten nämlich einerseits am Nachmittag die Gäste aus Berlstedt/Neumark mit einer 4:0-Klatsche wieder nach Hause. Am Abend dann lud der der Verein zum traditionellen Herbstfeuer ein. Mehr als 100 Gäste genossen die Geselligkeit um das große Lagerfeuer und die Feuerschalen bei Bier, Bratwurst und Stockbrot.